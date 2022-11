Österreich: Asyl-Trick an der Grenze – Flüchtlinge zerreißen Pässe

„Heute“-Leser Michael fand Pässe, zerrissenes Geld und Flugtickets von Flüchtlingen auf einer Wiese. Beim Spazierengehen machte der 30-Jährige am Freitag einen brisanten Fund: „Heute“-Leserreporter Michael* (Name von der Redaktion geändert) war gerade im burgenländischen Andau unterwegs, als er hinter einem Windrad am Boden zusammengeknüllte und zerrissene Dokumente und Papiere entdeckte.

Bei näherem Hinsehen erkannte er: Es handelte sich dabei um fünf türkische Pässe, Banknoten, sowie Flugtickets von Istanbul nach Sarajevo.

Die Dokumente dürften von Migranten vor einem Aufgriff vermutlich mit voller Absicht entsorgt worden sein, um den Behörden den echten Herkunftsort und die eigentliche Staatsbürgerschaft verheimlichen zu können.

