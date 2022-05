Öl-Embargo: Kiew droht mit Zerstörung der Pipeline nach Ungarn!

Die ukrainische Regierung spielt mit dem Gedanken, die Pipelines nach Ungarn zu zerstören! “Die Ukraine hat einen wunderbaren Hebel in der Hand – die Druschba-Ölpipeline. Ihr könnte etwas passieren”, drohte Olena Zerkal, eine hohe ukrainische Diplomatin, am Mittwoch bei einem Sicherheitsforum in Kiew. Außerdem wäre es für sie “sehr passend”, wenn ihr etwas passieren würde, so Zerkal kryptisch.

So unverhohlen haben die Ukrainer bis dato noch nicht gedroht, den Ungarn das Gas abzudrehen – durch eine Pipeline, die 600 Kilometer auf ukrainischem Staatsgebiet verläuft. Und auch in Richtung Orban direkt wird von Seiten Zerkals gedroht: Dieser nutze den Krieg in der Ukraine aus, um die EU zu erpressen. Der Ukrainische Präsident Selenskyj solle entscheiden, ob er mit Orbán in der Sprache reden will, die er verstehe!

Die ukrainische Seite verschärft den Ton wohl auch, weil es mittlerweile große Zweifel an einem EU-Embargo gegen russisches Öl gibt.

Mehr auf exxpress.at

4.8 12 Bewertungen Artikel Bewertung