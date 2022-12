Öko-Tyrannei: Britischer Telegraph warnt Politik vor Volksrebellion

Nicht nur in Deutschland bekommen die Bürger die Konsequenzen der “grünen” Politik zunehmend am eigenen Leib zu spüren: Auch Großbritannien darf immer wieder als schlechtes Beispiel für die Folgen der Energiewende herhalten. Was sich in der Theorie für die Bevölkerung einst gut und richtig anhörte, erweist sich nun endgültig als katastrophaler Fehler. In einem ungewöhnlich kritischen Kommentar im britischen Telegraph liest man nun eine deutliche Warnung an die Politik: Wenn sie jetzt nicht umlenkt, werden Volksaufstände bittere Realität.

Natürlich schiebt der Autor Allister Heath vorweg, dass es vor allem Wladimir Putins Schuld sei, dass die weltweiten Gasvorräte reduziert worden seien – in Wahrheit waren es freilich die Sanktionen, die dafür sorgten, nicht der russische Einmarsch in die Ukraine. Aber Heath fährt fort.

