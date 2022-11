„Ocean Viking“: Frankreich schickt 44 Bootsmigranten in ihre Heimat zurück

Wenige Tage nach der Ankunft des Rettungsschiffs „Ocean Viking“ mit 234 Geflüchteten in Toulon hat Frankreich angekündigt, 44 der Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzuschicken. Sie hätten keinen Anspruch auf ein Asylverfahren, hieß es.

Das Schiff war am Freitag im Militärhafen von Toulon angekommen. Eine Überprüfung habe dann gezeigt, dass 44 der Flüchtlinge keinen Anspruch auf ein Asylverfahren hätten, sagte Innenminister Gérald Darmanin in der Nationalversammlung in Paris. Die Gründe dafür nannte er nicht.

Er habe bereits mit den Herkunftsländern Kontakt aufgenommen, um die Rückführung so schnell wie möglich zu organisieren, sobald der Gesundheitszustand der Geflüchteten dies erlaube. Zur Aufnahme der übrigen Flüchtlinge hätten sich Frankreich, Deutschland und neun weitere europäische Länder bereiterklärt.

Quelle: tagesschau.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: So schnell kann ein Asylantrag überprüft und die Rückführung eingeleitet werden. Das wäre in Deutschland unbedenkbar, hier dauert die Bearbeitung Monate und dann die Einspruchmöglichkeit bei einem negativen Bescheid, dann die unzähligen Organisationen, die eine Abschiebung verhindern.

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung