Obdachlose im rot-rot-grünen Saustall Berlin

Ken Jebsen: Das ist das Ergebnis linksgrüner Politik in Berlin und auf Bundesebene. Die Obdachlosigkeit in der BRD nimmt massiv zu. Die Herrschenden lassen diese notleidenden Menschen aber im Stich. Gleichzeitig rollt man illegalen Migranten den Roten Teppich aus, quartiert sie in Hotels ein, baut ihnen luxuriöse Häuser, in denen sie es sich auf Kosten des Steuerzahlers gutgehen lassen können.

Merkt hier eigentlich noch jemand, was in diesem Land gerade passiert? Die Steuereinnahmen sprudelten in den letzten Jahren wie nie zuvor und die Armut wächst gleichzeitig immer weiter an. Wie kann man da nur tatenlos zusehen?

4.7 13 Bewertungen Artikel Bewertung