Nur willkürliche Blockade? Italienische Küstenwache stellt 22 Nichtkonformitäten bei „Sea-Watch 4“ fest

Die „Sea-Watch 4-Crew“ spricht über absurde Gründe und willkürliche Blockade, 11 Stunden lang suchten die italienischen Inspektoren nach der Nadel im Heuhaufen, um uns festzusetzen und werfen der Guardia Costiera vor, damit bewusst Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Auch der Rastvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, jammert über die Festsetzung des Schiffes und nennt den Vorgang einen unverantwortlichen Akt der Willkür.

War es wirklich nur die eine berüchtigte Nadel im Heuhaufen? Wie viele „absurde Gründe“ waren es genau? Wie gut die italienischen Behörden arbeiten und für Transparenz sorgen, beweist der Bericht der italienischen Küstenwache, die „22“ technische und strukturelle Verstöße festgestellt hat:

[…] Am Samstag, den 19. September, haben Inspektoren der Küstenwache, die auf die Sicherheit auf See spezialisiert sind, das Schiff SEA-WATCH 4 – unter deutscher Flagge – einer Inspektion unterzogen, um die Einhaltung der für das Schiff geltenden Regeln der Sicherheit auf See und des Umweltschutzes zu überprüfen.

Das Schiff, das im Hafen von Palermo vor Anker liegt, hat in den letzten Tagen nach der Quarantänezeit, die nach der Überführung der Migranten an Bord des Schiffes GNV ALLEGRA durchgeführt wurde, angedockt.

Bei der Inspektion wurde eine Reihe von Unregelmäßigkeiten technischer Art festgestellt, die nicht nur die Sicherheit der Besatzungen, sondern auch der Personen gefährden könnten, die während der geleisteten Hilfeleistung an Bord geborgen wurden und werden könnten. Es wurden auch einige Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz der Meeresumwelt festgestellt.

Das Schiff wurde so lange „administrativ festgehalten“, bis die bei der Überprüfung festgestellten Unregelmäßigkeiten korrigiert worden sind, und bei einigen von ihnen wird das Eingreifen des Flaggenstaates erforderlich sein, der für die Einhaltung der internationalen Übereinkommen und der geltenden Flaggenvorschriften über die Sicherheit der Schifffahrt und den Umweltschutz durch das Schiff verantwortlich ist.

Die von den Männern der Küstenwache durchgeführten Inspektionen entsprechen einer präzisen EU-Richtlinie (2009/16/EG), die Italien 2011 umgesetzt hat und die alle ausländischen Schiffe betrifft, die unsere Häfen und Ankerplätze anlaufen. Gewöhnliche Überprüfungen werden nach einer durch ein „Risikoprofil“ des Schiffes festgelegten Periodizität durchgeführt; stattdessen werden „zusätzliche“ Überprüfungen angeordnet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, z.B. wenn ein Schiff in einen Seeunfall verwickelt ist.

Das Schiff SEA-WATCH 4 ist eines der „Standard-Risiko“-Schiffe, für das einmal jährlich eine regelmäßige Überprüfung geplant ist. Das Schiff ist seit März 2017 nicht mehr überprüft worden und musste daher sofort nach der Landung in einem EU-Hafen überprüft werden.

Das Schiff führt einen systematischen „Such- und Rettungsdienst“ durch, für den es nicht zertifiziert ist (bei der soeben abgeschlossenen Mission im zentralen Mittelmeer nahm es an vier verschiedenen SAR-Ereignissen teil).

Die „systematische Durchführung von Rettungstätigkeiten“ – anders als bei Schiffen, die gelegentlich Rettung für Dritte durchführen – kann nicht als „plötzliche und andersartige Verwendung“ betrachtet werden, und daher erfordert dieser Umstand nach dem SOLAS-Übereinkommen, dass sie von ihrem Flaggenstaat für den tatsächlich durchgeführten „Dienst“ zertifiziert werden und somit ganz spezifische Anforderungen erfüllen müssen, die für SAR (Search and Rescue)-Tätigkeiten vorgesehen sind.

Als Ergebnis der Überprüfungen wurden 22 Nichtkonformitäten festgestellt, von denen mehrere als schwerwiegend angesehen wurden und zur administrativen Festnahme des Schiffes führten.

Dazu gehören: die Anwesenheit einer Anzahl von Personen an Bord, die weit über der Zahl liegt, die in der vom Flaggenstaat für das Schiff ausgestellten Sicherheitsbescheinigung vorgesehen ist (354 Personen gegenüber den vorgesehenen 30 Personen), nicht zugelassene Rettungswesten, an Deck installierte Toiletten mit direkter Ableitung nach außen, Notbeleuchtung für den Einsatz der nicht funktionierenden Rettungsmittel.

Die Inspektionstätigkeit folgt auf eine Mitteilung, die im Januar dieses Jahres von der Küstenwache an die Flaggenstaaten der NGO-Schiffe gesandt wurde und in der gefordert wird, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Schiffe für diese Art von Einsatz geeignet und zertifiziert sind. […]

Schon bemerkenswert, wenn die NGO-Schiffe hunderte Migranten an Bord haben, blöken sie laut um Hilfe, weil die Migrantenfähren nicht dafür ausgelegt sind, aber wenn die italienischen Behörden befinden, dass diese Schiffe nicht für die „Seenotrettung“ geeignet sind, plärren die selbsternannten „Seenotretter“ herum und sprechen von Behinderung.