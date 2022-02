Nur noch peinlich! Litauen: Bundeswehrsoldaten mangelt es an Jacken und Unterwäsche

Der Truppe fehlen dicke Jacken und auch Unterwäsche: Die Wehrbeauftragte Eva Högl beklagt erschreckende Ausrüstungsmängel bei den Bundeswehrsoldaten, die in Litauen auf dem Militärstützpunkt Rukla die russische Armee abschrecken sollen. »Die Soldatinnen und Soldaten müssen sich durch Wald und Feld schlagen, sind lange draußen. Mir haben reihenweise Soldatinnen und Soldaten erzählt, dass sie keinen ausreichenden Kälte- und Nässeschutz haben«, sagte die SPD-Politikerin der »Augsburger Allgemeinen«.

Auf die Frage, ob es etwa an Winterjacken fehle, sagte sie: »Genau, dicke Jacken, aber auch Unterwäsche. Alles, was sie brauchen, um gut gegen Kälte und Nässe geschützt zu sein. Und das dürfte es in einem der reichsten Länder der Welt, in der Mitte Europas, eigentlich nicht geben.«

Quelle: Spiegel Online

Politikstube: Ein Wehretat von über 46 Milliarden Euro, aber keine wetterfeste Kleidung für die Soldaten? Wo verbleibt das Geld, landet dies eher bei Beratungsunternehmen, mit denen Verträge für das Management und Beschaffung abgeschlossen wurden?

Der frühere Nato-General Egon Ramms antwortete auf die Frage „Wäre die Bundeswehr im Ernstfall in der Lage, Deutschland zu verteidigen?“ im „Heute Journal“: „Kurze, klare Antwort: Nein.“ Quelle: Welt.de

