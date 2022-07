Nur noch lächerlich! Die Deutschen waschen zu heiß

Die Deutschen waschen ihre Wäsche vergleichsweise heiß. 43,18 Grad beträgt hierzulande die durchschnittliche Waschtemperatur, zeigt eine aktuelle Erhebung des Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production (CSCP) aus Wuppertal. Das sind einige Grad mehr als in anderen europäischen Ländern oder auch in den USA und China. Lediglich 34,6 Prozent der jährlich rund elf Milliarden Waschladungen in Deutschland werden laut Marktforschung bei 30 Grad oder kälter gewaschen. Zum Vergleich: Im europäischen Schnitt sind es 42,8 Prozent, in den USA 56 Prozent und in China sogar 92 Prozent.

Die Umweltschutzorganisation WWF und der Ariel-Hersteller Procter&Gamble (P&G) setzen sich nun dafür ein, dass die Haushalte in Deutschland kälter waschen. #Wirdrehenrunter heißt eine entsprechende Kampagne, die gerade gestartet ist. „Ziel ist es, die durchschnittliche Waschtemperatur, um ein Grad pro Jahr zu senken“, sagt Christoph Heinrich, der Vorstand Naturschutz des WWF Deutschland. Denn kälter waschen sei ein einfacher und zugleich wirksamer Beitrag fürs Klima.

Politikstube: Nachdem die Deutschen zu heiß duschen und die Wohnungen zu warm sind, kommt jetzt zu heiß waschen. Vielleicht sollten die Deutschen wieder ihre Wäsche im Fluss waschen und die Steine als Schleuder nutzen? Vielleicht ist demnächst auch der Morgenkaffee zu heiß?

Klaus Schwab und das WEF haben bereits den zukünftigen Besitzlosen erklärt, wie sie gefälligst ihre Wäsche zu behandeln haben. Weniger waschen und mehr stinken ist die Devise.

