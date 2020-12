Nur eine kleine Panne – Stralsund: Pflegekräfte erhielten „versehentlich“ fünffache Corona-Impfdosis

Versehentlich erhielten acht Mitarbeiter eines Pflegeheimes in Stralsund die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffs, vier der acht Betroffenen zeigten grippeähnliche Symptome und begaben sich vorsorglich ins Krankenhaus.

Das sind halt (un)planmäßige Anlaufschwierigkeiten, insbesondere wenn die Gebrauchsanweisung nicht beachtet oder gar nicht verstanden wird. Nun gut, in ein paar Tagen oder in einigen Wochen dürfte man Genaueres über diese Impf-„Panne“ nebst den acht Versuchskaninchen erfahren, oder die Kollateralschäden werden vertuscht.

[…] Wegen individueller Fehler bei der Aufbereitung des Impfstoffes ist acht Mitarbeitern eines Pflegeheims in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffes verabreicht worden. Nach dem Vorfall seien die sieben Frauen und ein Mann nach Hause geschickt worden. Wie der Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth, sagte, haben sich zwischenzeitlich vier der acht Betroffenen zur Beobachtung vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufnehmen lassen. Sie zeigten grippeähnliche Symptome.

Der Landkreis berichtete, dass nach Informationen des Herstellers Biontech größere Dosen des Impfstoffes in der Phase-1-Studie bereits an Probanden ohne schwerwiegende Folgen getestet worden seien. Es seien keine bleibenden, unerwünschten Ereignisse gemeldet worden. […] Quelle: n-tv.de