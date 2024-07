Nur die wenigsten Asylbewerber werden zu „Fachkräften“

Bislang haben sich nur sehr wenige Asylbewerber dafür entschieden, vom Asylsystem in das Fachkräfteverfahren zu wechseln, das ihnen einen beschleunigten Eintritt ins Arbeitsleben ermöglichen würde. „Bislang haben in Dortmund keine Asylbewerber diesen Spurwechsel vollzogen“, sagte ein Sprecher der Stadt der Welt am Sonntag, die eine Umfrage in den zehn einwohnerstärksten deutschen Städten durchführte.

Auch in Frankfurt am Main seien „keine Fälle bekannt", in denen Asylbewerber die Möglichkeit nutzten. Düsseldorf meldete einen Fall. In Köln seien „sehr vereinzelte" Anträge bekannt. Mehrere Städte konnten hierzu keine Angaben machen.

