„NULL“ – wir haben Soll bereits übererfüllt! EU erwartet konkrete Angebote für Aufnahme von Flüchtlingen

Die Europäische Kommission hat die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) aufgerufen, bereits in den kommenden Wochen konkrete Angebote für die Aufnahme von Flüchtlingen für das nächste Jahr zu machen, wobei der Fokus insbesondere auf Afghanistan liegen sollte. Für den Anreiz zur Aufnahme zahlt die EU 10.000 Euro pro Person.

Die Kopfprämie (Steuergelder der Mitgliedsstaaten) von 10.000 Euro ist eher ein Witz, die reicht nur für einige Monate, die Kosten betragen ein Vielfaches mehr. Statt die Gelder zur Sicherung in den EU-Außen-Grenzschutz zu investieren, sollen die europäischen Länder weiter mit Fremden beglückt werden.

Zahlreiche Angebote dürften in Brüssel nicht wirklich eintrudeln, die osteuropäischen Länder werden wohl den Aufruf überhören, gleichfalls die baltischen Länder, die bereits mit Migrationsströmen zu kämpfen haben, Österreich und Griechenland signalisierten bereits ihre Ablehnung und Dänemark sowie Schweden dürften ebenfalls der Gruppe der Ablehner angehören. Übrig bleiben die Üblichen: Deutschland und Frankreich, vielleicht noch die Niederlande, Italien, Spanien und Luxemburg – letztlich landet wohl die Mehrheit der Umsiedlungswilligen im Land von Milch und Honig.

Bei der hohen Anzahl von bereits aufgenommenen „Flüchtlingen“ in Deutschland und dem mit Abstand größtem Nettozahler der EU, sollte das Angebot der Bundesregierung im Normalfall „Null“ heißen.

Epoch Times:

Die Europäische Kommission ruft die EU-Mitgliedstaaten auf, bereits in den nächsten Wochen konkrete Angebote für die Aufnahme von Flüchtlingen für das kommende Jahr zu machen. „Die EU bezahlt den Mitgliedstaaten 10.000 Euro pro Person im Rahmen der Resettlement-Programme“, sagte der zuständige Sprecher der EU-Kommission für Innen- und Migrationspolitik, Christian Wigand, der „Welt am Sonntag“. Am Dienstag ist ein Sondertreffen der EU-Innenminister in Brüssel geplant.

Das Umsiedlungs-Programm wäre in den letzten Jahren „durchaus erfolgreich“ gewesen, seit 2015 hätten die EU-Staaten auf diesem Weg über 80.000 Menschen aus Krisengebieten aufgenommen. „Bis Mitte September erwarten wir von den Mitgliedstaaten Zusagen für das kommende Jahr. Da geht es um Menschen aus verschiedenen Regionen, aber natürlich wird nun Afghanistan auch besonders im Fokus stehen“, sagte Wigand. Das Ziel sei, „sichere und legale Wege für besonders gefährdete Menschen, in Europa Schutz zu bekommen, also Resettlement“.

Der Kommissionssprecher sagte weiter: „Es geht hier um klar definierte Gruppen von Menschen, die besonders in Gefahr sind, wie etwa Journalisten oder Menschenrechts-Aktivisten, insbesondere Frauen und Mädchen. Das erfolgt in enger Kooperation mit dem UNHCR.“

