Nürnberg: „Gegen die Aushebelung des Grundgesetzes durch das Infektionsschutzgesetz“

Am Donnerstag versammelten sich zahlreiche Demonstranten vor der Gedenkstätte für die Nürnberger Prozesse, an dem Tag, an dem die Prozesse gegen hohe Nazi-Funktionäre vor 75 Jahren begannen. Die Demonstranten versammelten sich, um ihren Widerstand gegen das neue Infektionsschutzgesetz zum Ausdruck z

Am Donnerstag versammelten sich zahlreiche Demonstranten vor der Gedenkstätte für die Nürnberger Prozesse, an dem Tag, an dem die Prozesse gegen hohe Nazi-Funktionäre vor 75 Jahren begannen. Die Demonstranten versammelten sich, um ihren Widerstand gegen das neue Infektionsschutzgesetz zum Ausdruck zu bringen, das am Mittwoch verabschiedet wurde und aus Sicht der Demonstranten Züge des Ermächtigungsgesetzes von 1933 aufweist.