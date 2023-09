Nürnberg: 8 Afrikaner attackieren Mann (27) brutal – Mit Anlauf auf Kopf gesprungen

Unfassbarer Fall in Nürnberg: Acht junge Männer, alle etwa 18 Jahre alt, sollen einen 27-Jährigen an einer U-Bahn-Haltestelle brutal zusammengeschlagen haben. Der Zwischenfall ereignete sich um 1 Uhr in der Nacht zu Samstag an der Station Opernhaus. Die Täter sind laut Polizei afrikanischer Herkunft.

Die Angreifer sollen den Mann erst angepöbelt, dann niedergestoßen und ihn anschließend auf brutalste Art und Weise getreten haben. Mit einem „Stampftritt“ gegen den Kopf wurde er schwer verletzt. Weiterlesen auf nius.de

