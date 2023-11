NRW verbrennt überflüssige Corona-„Schutzausrüstung“ – 33 Mio. Euro

Nun müssen mehrere tausend Paletten mit sogenanntem Corona-Schutzmaterial in NRW der thermischen Verwertung – vulgo: der Verbrennung – zugeführt werden, darunter Millionen Masken. Alleine die Bezirksregierung in Düsseldorf sucht nach Angaben der dpa einen Entsorger für 3600 Paletten Material, wobei mehr als die Hälfte davon vom Bund nach Nordrhein-Westfalen geliefert worden war.

Die Kosten der Bundes-Materialien seien in den 33,3 Millionen nicht eingerechnet, so der Bericht. Auch die anderen vier Bezirksregierungen müssen demnach in ihren Lagern laut Gesundheitsministerium jeweils mehr als 1000 Paletten mit Schutzausrüstung aussortieren und verbrennen lassen.

