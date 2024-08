Als Reaktion auf den Terroranschlag in Solingen fordern Politiker aus den Parteien der Schwarz-Grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen mehr Islamunterricht in den Schulen. Das soll Gewaltverbrechen und Terrorakten präventiv entgegenwirken – junge Muslime sollen dadurch vor Radikalisierung geschützt werden. Weiterlesen auf Apollo News.net

