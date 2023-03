NRW-Lehrplan: Links-grüne Gehirnwäsche sogar im Mathematik-Unterricht

Wie in der DDR und in anderen kommunistischen Regimes werden inzwischen auch im linksgrünen Deutschland die Naturwissenschaften weltanschaulich vereinnahmt. Davor bleibt nicht einmal der Mathematik-Unterricht verschont: In Nordrhein-Westfalen sieht der neue Lehrplan für dieses Fach Unterrichtsziele vor, die viel mit ideologischer Umerziehung zu tun haben – aber nichts mit Mathematik.

Da die Grünen die Medien, das Bildungswesen und weite Teile der öffentlichen Verwaltung beherrschen, geht ihr Einfluss weit über das hinaus, was ihre bloßen Wahlergebnisse nahelegen würden. Es gibt inzwischen kaum noch einen Bereich, in dem gegen ihre Agenda anregiert werden kann, egal ob auf Bundes- oder Landesebene. Dabei ist es auch unerheblich, ob die jeweiligen Amtsinhaber selbst Grüne sind.

