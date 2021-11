„Notlandung“ auf Mallorca: 12 Marokkaner in U-Haft

Die bislang gefassten 12 Migranten, die am Freitag auf Mallorca eine mit einer simulierten Erkrankung erzwungene Notlandung dazu nutzten, illegal in Spanien einzureisen, müssen in Untersuchungshaft. Das entschied am Montagabend eine Ermittlungsrichterin in Palma. Die Polizei auf Mallorca sucht derweil immer noch nach weiteren 12 Marokkanern, die ebenso aus der Air-Arabia-Maschine stürmten und danach verschwanden.

Wie spanische Medien berichten, hat die Verteidigung vergeblich für ihre sofortige Rückführung nach Marokko plädiert.

