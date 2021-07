Norwegen zahlt Entschädigung für Impfgeschädigte von AstraZeneca

Das norwegische System zur Entschädigung von Patientenschäden (NPE) wird laut seiner Erklärung vom Freitag an drei Klageführende, die unter schweren Nebenwirkungen der AstraZeneca-Impfung leiden, Zahlungen leisten. Es bestätigte offiziell, dass der Impfstoff, dessen Einsatz in dem europäischen Land gegenwärtig eingestellt ist, schwere Fälle von Blutgerinnseln und niedrige Thrombozytenwerte bei den Betroffenen ausgelöst hat, von denen einer verstorben ist.

Unter denen, die schwer unter der Impfung litten – die später wegen der schweren Nebenwirkungen aus dem nationalen Impfprogramm gestrichen wurde – sind Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die bei der Impfung Vorrang hatten. Die zwei betroffenen Frauen mussten im März ins Krankenhaus. Eine von ihnen, in den Vierzigern, verstarb. Ein weiterer Kläger, ein ungenannter Mann in den Dreißigern, leidet noch immer an einer schweren Immunreaktion.

➡️ Weiterlesen auf RT DE

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung