Norbert Kleinwächter: Migration ist keine Lösung, Migration ist das Problem!

Wer Grün wählt, der vernichtet seinen Wohlstand: Die Riester Rente – damals mit den Grünen beschlossen – ist grottenschlecht. Die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Renten sichern, ist Kinder in die Welt zu setzen. Daher fordert die AfD-Fraktion 20.000 Beitragsbonus für jedes Kind in der gesetzlichen Rentenversicherung plus 100 Euro monatlich in ein Depot für die Kinder, damit sie später genug Geld für den Start ins Berufsleben haben.

