Nonsens kennt keine Grenzen – Baerbock: Türkische Zuwanderungsgeschichte ist große deutsche Erfolgsgeschichte

Nicht nur, das Baerbocks Sprachfehler die von Biden toppen, die Kobold-Expertin Annalena beim Ablesen vom Teleprompter ihre Schwierigkeiten hat, mit Ahnungslosigkeit in sozialer Marktwirtschaft glänzt und bei praktisch allen Themen der Zeit sieht es keinen Deut besser aus, demonstriert sie erneut ihren Stand in politischer Bildung:

[…] Baerbock plädierte auch dafür, die türkische Zuwanderung nach Deutschland stärker in Unterrichtsmaterialien zu verankern. Die in den 1960er und 1970er Jahren als sogenannte Gastarbeiter hergekommenen Menschen und deren Familien hätten die westdeutsche Gesellschaft „wirtschaftlich, kulturell, sozial und politisch maßgeblich mit geprägt“, sagte Baerbock. „Damit ist die türkische Zuwanderungsgeschichte auch eine große deutsche Erfolgsgeschichte für unser Land.“

Dennoch würde die Lebensleistung der damaligen Gastarbeiter kaum angemessen gewürdigt. Viele hätten über geringe Qualifikationen verfügt und körperliche Schwerstarbeit geleistet, in prekären und unsicheren Verhältnissen gelebt, oft von ihren Familien getrennt und ohne Angebote, richtig Deutsch zu lernen, so Baerbock. Ihre Geschichten und die ihrer Nachkommen müssten „viel mehr Aufmerksamkeit finden, in Schulbüchern, in unserem gemeinsamen geschichtlichen Erinnerungsgedächtnis“. Vielstimmigkeit sei Deutschlands Stärke. […] Quelle: Welt.de

Frau Baerbock möchte nun die türkische Zuwanderungsgeschichte in Schulbüchern verewigen lassen, die Lobhudelei soll schwarz auf weiß nachlesbar sein und in die Hirne eingehämmert werden.

Nun hat Frau Baerbock schon des Öfteren ihre Ahnungslosigkeit und Verzerrungen unter Beweis gestellt, vielleicht liegt es am Alter oder am Informationsmangel, in diesem Fall betrifft es die Gesellschaftspolitik und somit das türkische Gastarbeiter-Anwerbeabkommen. Vielleicht hilft der informative Beitrag von formelheinz.de, alternativ einfach mal bei Thilo Sarrazin nachfragen, könnte eventuell den Horizont erweitern.

