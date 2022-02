Noch peinlicher als Baerbock: Britische Außenministerin blamiert sich in Moskau

Der Besuch der britischen Außenministerin bei ihrem russischen Amtskollegen Lawrow ist zu einer wohl nie dagewesenen Peinlichkeit geworden.Es ist schwer vorstellbar, aber die britische Außenministerin Truss ist noch inkompetenter als Annalena Baerbock, die derzeitige Platzhalterin im deutschen Auswärtigen Amt. Die britische Außenministerin Liz Truss hat sich gerade erst mit einer Rede blamiert, in der sie mongolische Invasion Russlands im Mittelalter zu zwei Invasionen in der Ukraine gemacht hat und auch ansonsten ist von ihr noch nichts Intelligentes gekommen. Nun hat sie sich in Moskau richtig blamiert, als sie der Meinung war, die russischen Gebiete Rostow und Woronesch würden zur Ukraine gehören.

Wie soll Lawrow Verhandlungen mit einer Frau führen, die Russland einen Truppenaufmarsch an der ukrainischem Grenze vorwirft, aber nicht einmal weiß, welche Gebiete an dieser Grenze liegen? Der russische Außenminister, ein Berufsdiplomat mit vielen Jahrzehnten Erfahrung, sagte dazu, dass man das Treffen auch live im Fernsehen hätte zeigen können, weil einfach rein gar nichts gesagt wurde, was über die üblichen Parolen hinausgeht. So ein Treffen, sagte er, habe er noch nie erlebt.

Es war kein einfaches Treffen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow beschrieb die Gespräche lapidar als „ein Gespräch zwischen einem Stummen und einem Tauben.“

Weiterlesen auf anti-spiegel.ru

5 1 Bewertung Artikel Bewertung