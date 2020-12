Noch mehr Geschenke: Thüringen verlängert Aufnahmeprogramm für „Flüchtlinge“ aus Syrien

Offenbar scheint das Coronavirus doch nicht so gefährlich zu sein, wie die Politiker, Leitmedien und das Robert-Koch-Institut mit täglichen Nachrichten und teils Horrormeldungen suggerieren wollen? Einerseits werden z.B. Migranten von griechischen Inseln rund alle zwei Wochen nach Deutschland eingeflogen, ein anderes Beispiel ist die Vergabe von Visa für die Zusammenführung von Familien und x-beliebigen Verwandten auf deutschem Boden, das klingt paradox in der „gefährlichen Corona-Zeit“ mit (noch) Teil-Lockdown, obendrein widerspricht der Familien- bzw. Verwandtennachzug dem Sinn des subsidiären Schutzes, der ein vorübergehender sein soll.

Für die Mitglieder der Kobold-Partei sind das geschenkte Menschen, die freudig darauf blicken, dass Deutschland sich immer mehr zum Migranten-Siedlungs-Paradies verwandelt und damit die deutsche Bevölkerung zurückgedrängt wird. Die Grünen leben in einer Aufnahmebegeisterungsblase, das trifft auch auf Dirk Adams zu, seines Zeichens Migrationsminister von Thüringen, der überglücklich verkündet:

[…] Ein Programm für die erleichterte Aufnahme von Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien in Thüringen wird bis Ende 2022 verlängert. Das Bundesinnenministerium habe das nötige Okay dafür gegeben, teilte das Thüringer Migrationsministerium am Donnerstag mit. „Angesichts der weiterhin dramatischen Lage in dem Bürgerkriegsland ist dies ein Gebot der Humanität“.

Die sogenannte Landesaufnahmeanordnung erleichtere es Menschen mit bereits in Thüringen lebenden Verwandten in den Freistaat zu kommen. „Sie müssen so nicht im immer noch kriegsgeschüttelten Heimatland oder in Lagern der Nachbarstaaten ausharren. Mit den nun verlängerten Regelungen können sie hier in Ruhe ankommen und sich ein neues Leben aufbauen“, sagte Adams. […] Quelle: n-tv.de (Artikel im Archiv)

Eine frohe Nachricht für die Tür öffnenden Vorausgeschickten, die seit Monaten/Jahren auf die Zurückgelassenen warten müssen, die sich immer noch im „kriegsgeschüttelten“ Syrien aufhalten oder in den schlimmen Zeltlagern in Nachbarstaaten festsitzen, der Weg nach Thüringen ist weiter geebnet, um die Verwandten bequem und geregelt nachkommen zu lassen. Auch die Thüringer werden die frohe Kunde über noch mehr Neusiedler zur Kenntnis nehmen, die nicht nur zur Überfremdung beitragen werden.