Carsten: Keine 48 Std. später läuft alles wieder auf eines hinaus. Es geht weiter wie bisher. NEIN, hier und jetzt, 6 Tage vor Sachsen und Thüringen, gibt es KEIN weiter wie bisher. Wenn Ihr noch Gründe braucht, warum sich hier in Deutschland schleunigst, am besten mit dem Anfang am Sonntag dem 01. September, etwas ändern soll, dann bitte schaut und verbreitet das Video.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung