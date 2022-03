Niveau noch unter „BILD“! Spanischer Sender: Ukraine-Bericht und das Videospiel Arma 3

„Wir erhalten schreckliche, beeindruckende Bilder. Sie werden sehen, wie ein russisches Flugzeug ein Dorf bombardiert und wie die Flugabwehr darauf reagiert“. Mit diesen Worten gab Susanna Grisso am Donnerstag (25.2.2022) nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den Weg frei für spektakuläre Bilder des Krieges. Sie waren sogar so spektakulär, dass es sich um eine Szene aus einem Videospiel handelte. Mehrere Tweeter haben in den letzten Stunden davor gewarnt.

Antena 3 strahlte diese Bilder in der Sendung Espejo Público aus. Und in der Tat tauchen sie zum Beispiel in einem Video auf, das vor mehr als einem Monat auf Youtube veröffentlicht wurde. Das Spiel, aus dem sie stammen, heißt ArmA 3, und in den Kommentaren des Originalvideos betonen die Nutzer, wie gut die Grafik ist. „Sie sehen aus wie das echte Leben“, sagen sie.

Dies ist nicht der einzige Fauxpas, den die Tweeter in den letzten Stunden bei Antena 3 entdeckt haben. Auch an diesem Donnerstag wurden zu Beginn der 15-Uhr-Nachrichten, einer der meistgesehenen Nachrichtensendungen des Landes, während der Moderator über den Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine berichtete, mehrere Bilder mit der Aufschrift „Beginn der Bombardierungen“ ausgestrahlt. Eines der spektakulärsten Bilder stammt jedoch nicht aus der Ukraine, sondern von den Explosionen, die 2015 im Hafen der chinesischen Stadt Tianjin verzeichnet wurden.

Quelle: publico.es

Politikstube: Es wird immer unterirdischer, nach dem Teaser-Spot für „Star Wars“-TV-Sender nun ein Videospiel. Was kommt als nächstes?

