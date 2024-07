Nimmersatter Unsozialstaat: Von einem Euro bleiben nur 47,4 Cent

Der sogenannte Steuergedenktag fällt in diesem Jahr auf diesen Donnerstag. Seit 11.08 Uhr wird wieder für den eigenen Geldbeutel gearbeitet. Alles, was die Steuer- und Beitragszahler bis dahin erwirtschaftet haben, haben sie – rein rechnerisch – in Form von Steuern und Abgaben an die öffentlichen Kassen abgeführt. Konkret: Von jedem Euro, den die Arbeitnehmer hierzulande verdienen, gehen 52,6 Cent an den Bund – weniger als die Hälfte, nämlich 47,4 Cent, bleiben für die Bürger.

Noch kläglicher ist die Situation für alleinstehende Arbeitnehmer.

