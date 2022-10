Niedersachsen-Wahl: Wie die Lemminge? Oder Masochisten?

Boris Reitschuster: Das Ergebnis der Niedersachsenwahl bestürzt mich. Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die dieses Land gegen die Wand fährt. Teilweise aus Unfähigkeit, teilweise aus ideologischer Verblendung. Vielen Umfragen zufolge wächst die Zahl der Bundesbürger, die das ähnlich sehen wie ich und unzufrieden sind mit dieser Regierung und den Parteien, die sie tragen.

Und was passiert jetzt in Niedersachsen? Ausgerechnet die beiden Parteien, die federführend beteiligt sind an dem Dauer-Schlamassel, sind die Wahlsieger. Und bekommen den Regierungsauftrag. Haben die Deutschen Lust am Untergang? Freuen sie sich darauf, zu frieren? Machen ihnen hohe Preise und ein möglicher Kollaps des Euro Freude? Ein guter Freund schrieb mit per Whatsapp mit Galgenhumor, die Deutschen seien wohl so auf Wiederaufbau und Wirtschaftswunder fixiert, dass ihnen ein Zusammenbruch entgegenkommt, um beide dann wieder zu erleben. Ein anderer schrieb mir: „Wie die Lemminge!“

