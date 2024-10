Niederlande wollen abgelehnte Asylwerber nach Uganda abschieben

Die niederländische Regierung will abgelehnte Asylbewerber nach Uganda abschieben. Außenhandelsministerin Reinette Klever sagte, es handele sich um afrikanische Migranten, die in den Niederlanden keinen Aufenthaltsstatus erhalten hätten und nicht in ihre Heimatländer zurückkehren könnten. Uganda soll diese Menschen in Aufnahmelagern unterbringen und dafür finanziell entschädigt werden. „Uganda ist ein gastfreies Land, mit dem wir gute Beziehungen haben“, so Klever. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

