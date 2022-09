Niederlande: Transsexueller will in Mädchen-Fußballmannschaft akzeptiert werden

Der Fall einer transsexuellen Person bewegt aktuell die Niederlande. Der als Mann geborene Jordy Schepers identifiziert sich als Frau und möchte seit rund zwei Jahren mit dem weiblichen Vornamen Majorlein angesprochen werden. Das einzige, das Schepers noch zum Glück fehlt: Der 31 Jahre alte Transgender möchte wieder seinem Hobby Fußballspielen nachgehen. Mit jungen Frauen im Teenageralter in einer Regionalmannschaft der Stadt Lisse.

In ihrem biologischen Geschlecht sowie dem Altersunterschied sieht die Transsexuelle dabei kein Hindernis. „Ich bin voll von Hormonen und fühle mich wie ein fünfzehnjähriges Mädchen“, sagte sie jüngst der niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt VPRO. In persönlichen Gesprächen nenne sie daher auch ein jüngeres Alter, als das, das in ihrem Ausweis vermerkt sei. So komme es gelegentlich zu Verwirrungen.

