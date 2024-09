Niederlande planen Notstand gegen Einreise von Flüchtlingen

Die Niederlande wollen einen Notstand ausrufen, um die Einreise von Asylsuchenden stark zu begrenzen. Die rechte Asylministerin Marjolein Faber kündigte in Den Haag an, Teile des Asylgesetzes “sehr schnell” außer Kraft zu setzen. Die Niederlande würden die “strengsten” Asyl- und Einwanderungsregeln in Europa bekommen, erklärte sie. Zudem will Deutschlands Nachbarland auch schärfere Grenzkontrollen einführen. Weiterlesen auf Exxpress.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung