Niederlande: Migranten setzen Siedlung in Brand – fordern bessere Unterkunft

In den Niederlanden wurde nach einem Großbrand in einer Container-Siedlung ein 27-jähriger Migrant festgenommen. Die Suche nach dem Motiv läuft – auf Twitter schrieben mehrere Journalisten, dass die Brandleger arabische Migranten sein sollen, die eine bessere Unterkunft fordern. Ein 27-jähriger Migrant wurde noch am Tatort festgenommen, zu näheren Details schweigen die Behörden. Auf Twitter gehen die Wogen hoch. Ein Benutzer schreibt: “Undankbare Menschen. Sie kommen weder den Aufnahmeländern zugute, noch akzeptieren sie die Kultur und den Glauben des Aufnahmelandes. Nur Trubel mit diesen Menschen”. Quelle: Exxpress.at

