Niederlande: Hunderte demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Hunderte von Menschen versammelten sich am Dienstag in Arnheim, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren, einen Tag bevor die Lockerungen in Kraft getreten sind.

Gut vier Monate nach dem strengen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie machen die Niederlande einen großen Schritt zurück in die Normalität. Die Ausgangssperre ist ab Mittwoch vorbei, und Geschäfte und Terrassen von Gaststätten dürfen unter Auflagen wieder Kunden empfangen. Zunächst sollen die Terrassen von 12 bis 18 Uhr täglich geöffnet sein. Bürger dürfen auch wieder zwei Personen außerhalb des eigenen Haushaltes empfangen.

