Niederlage für Gender-Ideologie! Gericht sagt: „Es gibt nur zwei Geschlechter“

Das italienische Verfassungsgericht hat in einem richtungsweisenden Urteil entschieden, dass eine angebliche „nicht-binäre“ Geschlechtsidentität, also weder männlich noch weiblich, rechtlich nicht anzuerkennen sei. Das Verfassungsgericht wies darauf hin, dass das italienische Recht „das Prinzip der Übereinstimmung zwischen Name und Geschlecht festlegt“.

In seiner Begründung betonte die Justiz, dass die binäre Natur der menschlichen Sexualität von Mann und Frau die verschiedensten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens prägt, etwa das Familienrecht, Arbeitsrecht, den Sport und den Zivilstand. Weiterlesen auf Exxpress.at

