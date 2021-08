„Nie wurden wir schlechter regiert“ – FDP-Vize Kubicki: „Als erstes würde ich Heiko Maas entlassen“

Den Rücktritt gleich der gesamten Bundesregierung forderte der Linken-Politiker Gregor Gysi. „Das Ganze ist desaströs“, sagte er dem MDR. Man hätte bereits im April „das Botschaftspersonal und auch die Helfer der Bundeswehr zurückholen können“, warf auch Gysi der Regierung schwere Versäumnisse vor.

Rücktritte zumindest der verantwortlichen Ministerinnen und Minister verlangte auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki. „Sowohl die Bundeskanzlerin, als auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und vor allem Heiko Maas haben das größte außenpolitische Desaster seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten. Nie wurden wir schlechter regiert“, sagte Kubicki der „Rheinischen Post“. Rücktritte wären „ein wichtiger symbolischer Akt, um zu demonstrieren, dass man in höchsten politischen Ämtern noch Verantwortung übernimmt“. Der FDP-Politiker kritisierte insbesondere Außenminister Heiko Maas (SPD). „Als erstes würde ich Heiko Maas entlassen, denn es ist ein komplettes Versagen der deutschen Diplomatie und der Außenpolitik.“

Über mögliche Rücktritte wegen der umstrittenen Afghanistan-Politik sei am Vormittag im Kabinett nicht gesprochen worden. „Das Wort ist nicht gefallen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Nachmittag in Berlin. Es gebe dafür auch keinen Grund.

