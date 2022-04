Nicht zu fassen! Scholz zollt Spiegel nach Rücktritt „höchsten Respekt“

Die Parteichefs der Ampelpartner hatten Spiegel Respekt für ihren Schritt gezollt. Für Scholz und seine Regierung war es der erste Ministerrücktritt. „Ich habe mit Bundesministerin Anne Spiegel gut und gerne zusammengearbeitet“, sagte der Kanzler in Berlin am Montagabend. Es habe ihn „sehr berührt“, was die 41-Jährige über ihre Lebenssituation gesagt habe. „Deshalb hat ihre Entscheidung höchsten Respekt verdient, meinen hat sie jedenfalls.“

Am Wochenende war bekannt geworden, dass sie als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach der Flut zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war und diesen nur einmal für einen Ortstermin im Ahrtal unterbrochen hatte. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 im Ahrtal.

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Höchsten Respekt für die Schilderung der Lebenssituation und ein klägliches „Ich entschuldige mich“? Höchsten Respekt für ein egoistisches Schmierentheater und von der Grünen-Partei erzwungener Rücktritt, dem sich Spiegel eigentlich nicht fügen wollte? Höchsten Respekt für das Versagen in der Flutkastrophe und den Urlaub in Frankreich? „Respekt zollen“ verkommt zu einer albernen Floskel, ausgehend von jenen, die im Elfenbeinturm und in einer parteilichen Blase leben.

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung