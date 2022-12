„Nicht zeitgemäß“: Roth will Stiftung Preußischer Kulturbesitz umbenennen

Die Umbenennung von Straßenzügen vor allem im rotgrün-regierten Berlin ist nichts Neues. Nun will jedoch Kulturstaatsministerin Claudia Roth das Andenken an das preußische Erbe abschaffen. Ganz nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn – zumindest was den Namen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angeht.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz umbenennen. „Was haben Andy Warhol und Joseph Beuys mit Preußen zu tun?“, sagte Roth dem „Spiegel“. Der aktuelle Name bringe nicht „die Weltläufigkeit der Kulturgüter zum Ausdruck“.

Bereits im November legte Roth das Papier für eine umfassende Strukturreform der Stiftung vor, mit der „komplizierte und nicht effiziente Strukturen“ aufgebrochen werden sollen.

