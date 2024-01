Nicht nur die „grünen“ Deutschland-Vernichter führen uns in den Untergang!

Vom Atomausstieg über das E-Auto und den Heizungs-Irrsinn bis hin zum Windrad-Wahn: Wer nur den „Grünen“ das Vernichtungswerk an Deutschland zuschreibt, vergisst all die anderen Öko-Sozialisten in den Altparteien – von Markus Söder und seiner CSU, über die SPD, die Lindner-FDP bis hin zu Hubert Aiwanger mit seinen Freien Wählern (FW). Sie alle haben sich zu einer „Großen Energiewende-Koalition“ zusammengeschlossen und planen die Transformation der (noch) viertgrößten Industrienation der Welt. Willentlich, zumindest aber duldend nehmen sie nicht nur Deindustrialisierung und damit die Vernichtung unserer wirtschaftlichen Grundlagen in Kauf, sondern auch eine barbarische und rücksichtslose Landschaftszerstörung unserer Heimat.

Christian Jung geht in seinem Beitrag für den Deutschland-KURIER auch dem Aberwitz der staatlich erzwungenen Wasserstoff-Wirtschaft nach.

