Nicht feministisch genug: Grüne canceln Adenauer

Auf ihrem andauernden Bundesparteitag debattieren die Grünen am Samstag über ihr Europawahlprogramm. Doch auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe gibt as am Samstagmittag plötzlich einen kleinen Aufstand: Delegierte wollen ein Zitat aus ihrem Wahlprogramm streichen.

„Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde die Hoffnung für viele. Sie ist heute die Notwendigkeit für alle“, sagte der erste Bundeskanzler vor 70 Jahren. Es ist eines der bekanntesten Zitate Konrad Adenauers. Doch der Satz muss weg, befindet eine Gruppe von Antragstellern aus dem Berliner Landesverband der Grünen heraus. Weiterlesen auf Apollo News.net

