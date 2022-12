NGO-Schiffe laden mehr als 500 Migranten in italienischen Häfen ab

In den Häfen von Salerno bei Neapel und Bari sind mehr als Migranten 500 Migranten angekommen, die aus Syrien, Ägypten, Kamerun und der Elfenbeinküste stammem.

Wie Welt.de berichtet, erreichte die „Humanity 1“ des Berliner Vereins SOS Humanity am Sonntag mit 261 Menschen die Stadt Bari an der Adria. Die unter norwegischer Flagge fahrende „Geo Barents“ von Ärzte ohne Grenzen legte mit 248 Migranten in Salerno an, südlich von Neapel. Die Frauen, Kinder und Männer waren vor der libyschen Küste von Schlauch- und Holzbooten aufgegriffen worden.

Auf der „Humanity 1“ waren nach Angaben der Crew auch 93 Minderjährige an Bord, die meisten davon ohne Begleitung erwachsener Angehöriger.

Anders als im November, wurden schon nach wenigen Tagen die Städte Salerno und Bari zugewiesen, welche allerdings für die Schiffe weit entfernt lagen.

Politikstube: Warum geht die Zuweisung von Häfen aufeinmal schneller? Da wird wohl nur ein Teil der Angekommenen – wenn überhaupt – in Italien verweilen, die Mehrheit dürfte verteilt werden, wohin – das kann man sich denken.

Nachfolgend ein Video von der Ankunft „Humanity 1“ im Hafen von Bari:

Und die „Geo Barents“ im Hafen von Salerno:

