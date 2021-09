„New York Times“ über langweiligen Olaf Scholz: Selbst Wasser beim Kochen zuzusehen, sei interessanter

Die Meinungsforschungsinstitute katapultieren die SPD und deren Bundeskanzlerkandidaten Olaf Scholz in den Umfrage-Himmel. Die SPD über­holt die Union in der Wäh­ler­gunst und der Vorsprung ihres Kanzlerkandidaten wächst. Immer mehr Bürger fragen sich mittlerweile, wo werden die Umfragen eigentlich durchgeführt? In den Parteizentralen?

Das RTL-Kanzlerkandidaten-Triell wirkte wie eine Schlaftablette, da ist so manche Büttenrede beim Karneval lebhafter. Das „Triell“ zeigte aber auch in erschreckender Weise, wie tief Deutschland gesunken ist. Das Triell des Grauens hat Olaf Scholz gewonnen, eine blasse und nichtssagende Figur, ein Charme wie ein Bestatter.

Auch die „New York Times“ beobachtete das „RTL-Triell“ und kommt zu dem Fazit:

[…] Die US-Zeitung „New York Times“ stellt dem deutschen Wahlkampf ein besonderes Langeweile-Zertifikat aus.

Der frühere US-Botschafter John Kornblum bezeichnet SPD-Kanzlerkandiat Olaf Scholz (63) in der US-Zeitung sogar als „langweiligsten Typ bei der Wahl – vielleicht im ganzen Land“. Sein Fazit: Selbst Wasser beim Kochen zuzusehen, sei interessanter.

Scholz agiere wie ein Roboter, sage kaum etwas und stelle Armin Laschet (60) als Merkel-Imitator in den Schatten. „Scholz versucht, Merkels Klon zu sein – inklusive Raute“, so Kornblum. […] Mehr auf Bild.de (Artikel im Archiv)

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung