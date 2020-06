New York: Polizist während Ausgangssperre angefahren und schwer verletzt

Ein Beamter des NYPD ist während der Ausgangssperre in New York bei einem offensichtlichen Unfall mit Fahrerflucht angefahren worden. Der Aufprall war so stark, dass der Mann durch die Luft geschleudert wurde. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 00:45 Uhr in der Nacht zu Dienstag an einer Kreuzung in der Bronx. Die New Yorker Polizeibehörde hat mittlerweile bestätigt, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen ihrer Beamten handelt. Aus dem Video geht jedoch nicht hervor, ob der Mann absichtlich angefahren wurde.

Wie NBC News berichtet, habe die New Yorker Polizei erklärt, dass der Beamte von einem schwarzen Wagen (Sedan) angefahren wurde, als er aus einem nicht gekennzeichneten Auto ausstieg, während er einen Notruf wegen eines Einbruchs in der Nachbarschaft überprüfte.

Bislang wurden keine Verhaftungen in dem Zusammenhang vorgenommen. Es wird vermutet, dass sich in dem Wagen mutmaßliche Plünderer befanden.

Das Video zeigt, dass das Auto den Beamten an einer Kreuzung trifft und davonrast. Innerhalb kürzester Zeit treffen Rettungsdienste ein und bringen das Opfer ins Krankenhaus. Es soll Verletzungen an Bein und Kopf erlitten haben, sei aber in einem stabilen Zustand.