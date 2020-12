Dutzende von Maßnahmen-Kritikern versammelten sich in New York City und verbrannten demonstrativ Gesichtsmasken. Auch die US-Boxerin Cara Castronuova nahm an der Kundgebung teil und sprach sich gegen Impfungen und eine tyrannische Regierung aus. „Und wir sind gegen Menschen, die uns vorschreiben, was wir mit unserem Leben tun sollen!“, so Castronuova.

Eine Antifa-Gegendemonstration störte die Versammlung und versuchte die Verbrennung der Masken zu stoppen. Es kam zu Handgreiflichkeiten.