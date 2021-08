Neustadt an der Donau: 18-Jährige vergewaltigt – zwei Südosteuropäer in Haft

NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Eine 18-jährige Frau wurde am Sonntag, 15.08.2021, gegen 03.00 Uhr morgens von zwei Männern sexuell missbraucht. Nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte die Polizei noch am Sonntag zwei junge Männer festnehmen.

In einem Geisenfelder Lokal lernte die 18-Jährige, die zusammen mit einer Freundin in der Diskothek war, die beiden Männer kennen. Im Verlauf des Abends boten sie an, die beiden Frauen nach Hause zu fahren, wobei die Freundin der 18-Jährigen nach Ingolstadt gebracht werden wollte.

Die 18-Jährige wartete zunächst mit einem der Männer in deren gemeinsamen Unterkunft in Neustadt a. d. Donau. Als der zweite Mann aus Ingolstadt zurückkehrte, vergewaltigen die beiden Männer die junge Frau. Nachdem es der 18-Jährigen gelang, aus der Unterkunft zu flüchten, verfolgten die beiden Männer die Frau zunächst, diese konnte sich aber in einem nahgelegenen Haus in Sicherheit bringen. Von dort wurde sie von einer Bekannten abgeholt und in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen ein und konnte noch Sonntag kurz nach 18.00 Uhr bzw. gegen 23.00 Uhr zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg beantragte zwischenzeitlich gegen die aus Südosteuropa stammenden Männer Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung.

Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg hat gestern (16.08.2021) die von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragten Haftbefehle erlassen – die Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die Vorführung in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

