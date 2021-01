Shawn Skelton erhielt voller Freude die Corona-Impfung. Doch was danach passierte, ist zutiefst schockierend. Kurz nach der Impfung plagten sie neurologische Ausfälle. Schaut euch das Video an, da bekommt man richtig Angst! Diese Impfung ist im höchsten Maße gefährlich! Die Frau war nicht vorerkrankt und hatte auch keine Allergien. Es kann also jeden treffen

