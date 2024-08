Neues Ziel: Europa – Nepalesische Migrationsströme verschieben sich

In der Migrationsdebatte ist Nepal kein Land, das oft zur Sprache kommt. Sicher: Die Masse der Migranten kommt aus Afrika und dem Mittleren Osten. Bei den Worten Überfremdung denkt man an Namen wie Ali und Mutumbo, nicht an Prabhas. Doch auch wenn es mit nicht einmal 30 Millionen Einwohnern quantitativ von zweitrangiger Bedeutung ist, Nepal ist das Auswanderungsland schlechthin. Und immer mehr Nepalesen kommen nach Europa. Es lohnt sich also, einen Blick zu werfen. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

