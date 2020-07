Neues Hambacher Fest 2020: Rede von Vera Lengsfeld

Vera Lengsfeld wurde im Rahmen des Neuen Hambacher Festes 2020 am 10. Juli durch Max Otte für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie bedankte sich mit einer brillanten Rede, für die sie stehende Ovationen erhielt. Genießen Sie die Rede exklusiv in diesem Video. Hier die Highlights von Vera Lengsfelds Ausführungen in Stichworten …

Ganz Deutschland ist von politisch korrekten Ideologen besetzt

Wir wollen die Waffen nicht strecken und uns nicht aus Angst vor dem Virus von unseren Mitmenschen entfremden lassen

Die politisch Korrekten: wer so substanzlos ist, muss die Debatte fürchten, wie der Teufel das Weihwasser

Hauen wir ihnen ihre Absurditäten um die Ohren

Wir haben keine öffentliche Debatte mehr

Wenn die Meinungsfreiheit abgeschafft ist, sterben auch alle anderen Freiheiten

Die politisch erzeugte Corona-Krise wird ausgenutzt, um den Ungeist der politischen Korrektheit weiter in die Gesellschaft zu treiben

Wir müssen darauf bestehen, uns in unsere eigenen Angelegenheiten einzumischen

Es gibt nur einen öffentlichen Debattenraum, den dürfen wir nicht aufgeben

Im politisch korrekten Dogma steht die Wahrheit in Form der Doktrin bereits fest, weshalb Debatten unterbunden werden

Die politisch Korrekten sind im geistigen Stalinismus angelangt

Die Political Correctness ist keine revolutionäre Bewegung, sondern eine Staatsdoktrin

Die Situation ist ernst, aber nicht hoffnungslos.

Es gibt Auswege aus diesem ideologischen Grabenkampf

Demokratie ist immer nur so gut, wie die Demokraten, die bereit sind, sie zu verteidigen