NEUES HAMBACHER FEST 2020 – Kampf gegen Rechts schon in der Kita

Die erfahrene Lehrerin Nicole Höchst, die auch in der Fortbildung tätig war und eine zeitlang die SPD-Regierung in Rheinland-Pfalz in sachen Bildungs-Standards beriet, wurde während des Neuen Hambacher Festes 2020 im Rahmen einer Interview-Serie zu ihren Erfahrungen mit Schulpolitik, Framing im Unterricht sowie Meinungsfreiheit und Repression befragt. „Schon in der Kita wird der Kampf gegen Rechts betrieben, nicht erst in der Schule“, berichtet die Mutter von 4 Kindern. Das Framing lege die Axt an unsere Gesellschaft. Das Haus der AfD-Bundestags-Abgeordneten wurde bereits 4 Mal beschmiert, sie wurde von einer Antifa-Gruppe in Hachenburg angegriffen. Das Niveau der Zwischenrufe im Bundestag, von denen es viele gar nicht im Protokoll auftauchen, sei „unterirdisch“ …

