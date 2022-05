Neues aus dem Narrenschiff Deutschland [Politik Spezial]

Den Bock schießt heute der Reiseverband ab: Rentner sollten doch im Winter nach Mallorca, um Gas zu sparen. Das würde, wenn man diesen Irrsinn ernst nähme, so aussehen: In den kalten Monaten des Jahres würden sich – übrigens mit staatlichen Zuschüssen – Zehntausende von Rentnern auf die Insel begeben. Auf dem Weg dorthin würden sie Tausende Tonnen Treibstoff in die Luft blasen und dann ohne Heizung Ferien machen. Was die Zeitungen, die heute über diesen verrückten Vorschlag schreiben, nicht dazusagen, ist die Tatsache, dass wir jedes Jahr eine sechsstellige Zahl von Neubürgern aus warmen Regionen der Erde bei uns begrüßen, die in der alten Heimat nicht heizen mussten und dafür bei uns die Heizung anwerfen. Das ist nur eine von so vielen Verrücktheiten, die wir wegstecken müssen, und die täglich unsere Galle weiter aufblähen.

Politikstube: Es geht um den Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR), deren Vorsitzende, Marija Linnhoff, sieht die Lösung für das Gas-Problem bei den Rentnern.

Linnhoff dürfte wohl primär nicht das Gas-Problem vor Augen haben, sondern die eventuell drohenden Einbußen der Reisebranche wegen den finanziellen Belastungen ( steigende Energie- und Lebensmittelpreisse etc.) der Bürger, die wohl als erstes auf den Urlaub im Ausland verzichten könnten.

4 1 Bewertung Artikel Bewertung