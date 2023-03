Neuer Trend – Randale in Kinos

Der Film „Creed III“ startete am 2. März offiziell in den deutschen Kinos. Der neue Creed-Film bereitet einigen Kinobetreibern in NRW schon nach den ersten Tagen Sorgen. Denn bereits mehrfach ist es am ersten Wochenende seit Filmstart zu chaotischen Szenen in den Kinos gekommen. Das Kino „Tichelpark Cinemas“ in Kleve sprach am Freitagabend von einem „Tsunami von entmenschlichtem, völlig außer Kontrolle geratenem ‚Kinder‘publikum“, das das Kino „ohne Vorwarnung überrollt“ habe. Der Kinosaal habe einem „Schlachtfeld“ geglichen, nachdem Unmengen an Müll, Popcorn und Getränken durch die Gegend geflogen seien. Am Samstag den 4.3.23 gab es dann offenbar einen ähnlichen Vorfall in Solingen. Im dortigen Kino „Lumen“ soll es ebenfalls chaotisch zugegangen sein. Auch in Essen sorgte eine „Creed III“-Vorstellung für Trubel. Im Cinemaxx im Essener Westviertel mussten die Mitarbeiter des Kinos sogar die Polizei um Unterstützung bitten. Es sei zu „randalierendem Verhalten einiger Kinobesucher“ gekommen, berichtet die Polizei am Sonntag. „Gäste standen auf, kletterten über Sitze und warfen mit Snacks durch den Saal“, heißt es weiter. Ähniche Szenen spielten sich in Hamburg, Bremen und vielen anderen Kinos ab. Die Polizei wies darauf hin, dass ein negativer Social-Media-Trend Anlass für die Aktion gewesen sein könnte. Demnach könnten „angehende Social-Media-Stars“ und „Möchtegern-Influencer“, auf TikTok durch gezielte Aktionen Veranstaltungen stören, um Aufmerksamkeit und Klicks zu generieren. Quelle Berichte: haltenerzeitung.de, wa.de, radiooberhausen.de – Video: Mark Grigi



Das Statement eines Mannes am Ende des Videos: Wegen euch kleinen Kindern mag uns keiner, ich kann Deutsche 100 Prozent verstehen, warum die uns nicht mögen. Es ist so peinlich.

