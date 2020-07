Neuer Rassismus Schwachsinn: Eskimo Eis wird umbenannt

Umbenennung wegen Rassismus-Bedenken: Eskimo heißt jetzt O’Payo. Das dänische Unternehmen ‚Hansen Eis‘ hat sein bekanntes schokoladenüberzogenes Vanilleeis mit schwarzer Johannisbeerfüllung diese Woche umbenannt.

Der Begriff Eskimo ist eine veraltete Bezeichung für die indigene Volksgruppe der Inuit und ein Relikt aus einer unaufgeklärteren Zeit sagen die Befürworter dieser Entscheidung.

Aber es gibt auch Gegner der Umbenennung. Ein Geschäft in Kopenhagen verteilte kostenlos Eskimo-Eis als Zeichen gegen ein Zuviel an politischer Korrektheit. Nach der Aktion hatten klebte das Wort „Rassist“ am Schaufenster. Die Inhaberin von Frederiksberg Chocolate, Tina Wilstrup: „Ich denke bei Eskimo nicht an jemanden aus Grönland. Wenn ich mit jemandem aus Grönland spreche, dann ist das für mich ein Grönländer.“