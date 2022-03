Neuer Globalisten-Plan für „Biosicherheitsstaat“: War Corona nur ein Testlauf?

Die UN-Agenda 2030 der Globalisten-Eliten ist in vollem Gang. Durch die Corona-P(l)andemie kam es bereits zu einer gewollten „Monopolisierung der Gesundheit.“ Diese betrifft die Schlüsselbereiche „Impfstoffe und Seuchenbekämpfung, Entwicklungsfinanzierung, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, einschließlich grüner Entwicklung, Industrialisierung, digitaler Wirtschaft und Infrastrukturkonnektivität“. Als Nächstes soll jetzt die Einführung des globalen Biosicherheitsstaates folgen. Dass es sich dabei keineswegs bloß um eine sogenannte „Verschwörungstheorien“ handelt, belegen beunruhigende Dokumente. Die Pläne der Globalisten für die Nächste Stufe in ihrer perfiden biopolitischen Gesundheitsdiktatur sind längst ausgearbeitet. Was wir bisher erleben durften, war wohl erst das Vorspiel.

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung